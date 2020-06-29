29 июня Кольская АЭС отмечает 47-летие пуска 1-го энергоблок

В этот день в 1973 году электроэнергия, выработанная на энергоблоке №1, впервые начала поступать в Кольскую энергосистему. Именно эта дата считается Днём рождения атомной станции. Кольская АЭС была первой АЭС, построенной на Крайнем Севере, за Полярным кругом, и сегодня она остаётся самой северной атомной станцией в Европе.

«Именно на Кольской АЭС были отработаны технологии безопасной эксплуатации в периоды полярного дня и ночи, в режимах низкой температуры воздуха и запредельных ветровых нагрузок. Воплощение в жизнь идеи использования атомной энергии в суровых климатических условиях Заполярья стало величайшим достижением отечественной науки и техники, революционным прорывом в развитии Арктических территорий», - отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Благодаря Кольской АЭС, Мурманская область является одним из наиболее энергообеспеченных регионов России. Сегодня атомная станция обеспечивает электричеством более половины всех потребителей в регионе, среди которых крупнейшие промышленные предприятия и муниципалитеты Кольского Заполярья.

В 2019 году на Кольской АЭС завершился масштабный проект по повторному продлению сроков эксплуатации энергоблоков первой очереди. Благодаря проведенной модернизации, уровень безопасности Кольской атомной станции повысился как минимум на порядок, и станция получила возможность продолжать вырабатывать электроэнергию всеми четырьмя энергоблоками ещё 15 лет.