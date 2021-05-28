29 мая состоится открытие мотосезона. В Мурманске вводятся ограничения движения

В связи с проведением мероприятия «Открытие мотосезона 2021» будет приостановлено движение всех видов транспорта на время проезда колонны мотоциклистов по маршруту: проезд Нагорный – проспект Кольский – проспект Ленина – улица Карла Либкнехта – улица Челюскинцев – проспект Героев-североморцев – улица Александрова – мемориальный комплекс «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» – улица Аскольдовцев – улица Чумбарова-Лучинского – проспект Героев-североморцев – улица Челюскинцев – улица Карла Либкнехта – проспект Ленина - с 16.40 до 18.00 29 мая.

По мере освобождения проезжей части дороги движение транспорта будет открываться.