Летняя оздоровительная кампания в Мурманской области охватит более 17 тысяч юных северянРосстат отмечает весенний рост цен на плодоовощную продукцию
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Мурманская область. Арктика (16+)14.05.24 10:00

29 мая запланировано открытие 67 лагерей дневного пребывания на базе школ в муниципалитетах Мурманской области

Вчера на оперативном совещании правительства министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова доложила о подготовке к летней оздоровительной кампании. Глава профильного ведомства поделилась основными направлениями организации летней оздоровительной кампании, которая охватит в 2024 году более 17 тысяч юных северян.     

«Более 5,5 тысячи детей смогут отдохнуть за пределами Мурманской области, свыше 11,5 тысячи ребят – на территории региона. На эти цели из федерального и областного бюджетов выделено около полумиллиарда рублей», – уточнила Диана Кузнецова.

Как сообщила министр образования и науки, при организации летнего отдыха за пределами региона основной акцент сделан на выезд детей на Черноморское побережье Краснодарского края. На начало летней оздоровительной кампании закуплено 4,7 тысячи путевок за счёт федерального и областного бюджетов: 1,7 тысячи путевок для детей с ОВЗ и находящихся в трудной жизненной ситуации, более 2 тысяч путевок по программе «Дети Арктики», около 1 тысяч путевок с родительской доплатой, которая составляет 25% от стоимости. По решению губернатора Андрея Чибиса, дети из семей участников спецоперации имеют первоочередное право на получение путевок в оздоровительные учреждения, дети погибших участников СВО отдыхают полностью бесплатно.

Промышленные предприятия региона планируют направить около 700 детей на отдых за пределы региона за счёт собственных средств. Помимо этого, в 2024 году для обучающихся Мурманской области выделено 70 путевок в «Артек», «Смену» и «Орлёнок». Распределение происходит автоматически с учетом наивысшего рейтинга достижений, гендерного и возрастного критериев через автоматизированную информационную систему АИС «Путевка».  

«В летние каникулы на базе школ в муниципалитетах будут работать 67 лагерей дневного пребывания, открытие запланировано на 29 мая. Этим видом отдыха будут охвачены около 6,5 тысячи школьников. Кроме того, на территории региона функционируют три детских оздоровительных учреждения – лагерь «Гандвиг», Зеленоборская санаторная школа-интернат, лагерь «Варзуга», дети отдыхают в этих оздоровительных учреждениях бесплатно», – сообщила Диана Николаевна.  

В летний период в Центре гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить» для 720 ребят от 8 до 17 лет проведут 12 смен. На базе регионального отделения Центра военно-спортивной подготовки «ВОИН» также будут организованы досуговые мероприятия для заполярных подростков 14-17 лет.  

Напомним, что в Мурманской области успешно реализуется региональная программа «Работа рядом», благодаря которой школьники и студенты могут получить первый рабочий опыт в свободное от учёбы время. По инициативе главы региона проект реализуется круглогодично. Этим летом к нему сможет присоединиться около 5 тысяч детей. Подростков временно трудоустроят в организации образования, здравоохранения, жилищно-коммунального и сельского хозяйства и т.д.  

На базе образовательных организаций запланирована работа дворовых площадок для 2 тысяч детей, а также организация походной и экспедиционной деятельности для 1 тысячи школьников.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, для получения путевки родители (законные представители) могут подать заявление лично или через портал Каникулы51. На сайте представлена информация о перечне оздоровительных организаций как на территории региона, так и за его пределами, в которые дети могут получить путевку, о порядке предоставления путевок, необходимом пакете документов.

Министр образования и науки Диана Кузнецова напомнила, что телефоны «горячих линий» по вопросам организации отдыха и оздоровления детей опубликованы на официальном сайте ведомства.

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