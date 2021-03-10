29 нарушений в области рыболовства и сохранения среды обитания – предпраздничный улов инспекторов

С 1 по 8 марта текущего года государственными инспекторами отделов государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов Североморского территориального управления Росрыболовства на внутренних водоёмах Мурманской, Архангельской областей и Ненецкого автономного округа было проведено 27 контрольно-надзорных мероприятий.

Во время рейдов было выявлено 29 нарушений в области рыболовства и сохранения среды обитания, наложено административных штрафов на сумму 129 тысяч рублей, взыскано штрафов на сумму 73800 рублей (с учётом сумм штрафов, наложенных за предыдущий отчетный период).

У нарушителей изъято 33 орудия лова, одно из которых - запретное сетное, протяженностью 75 метров.