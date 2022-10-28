29 октября Кировск отмечает День города

Дворец культуры Кировска собирается порадовать северян праздничной программой «День города. Территория детства».

Как пишет vk.com, кировчан ждёт большой праздник с увлекательной программой, в которую входят занимательные мастер-классы, флеш-тату, ростовые куклы, яркая фотозона, приглашенные коллективы и многое другое. Сбор гостей в фойе Дворца в 11.30.

А в преддверии праздника маленькие кировчане с интересом знакомятся с историей города. Около памятника С.М. Кирову ребятам старшей группы детского сада №5 (корпус 1) родители рассказали о том, какую роль Сергей Миронович сыграл в судьбе Кировска. Патриотический урок завершился возложением цветов к памятнику.

Воспитатель Ольга Баева уверена, что такие мероприятия очень важны для малышей. Любовь к своему городу и родному краю зарождается, в том числе и благодаря таким знаниям.

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457266728%2Fwall-148376343_58453