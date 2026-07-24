29% работодателей готовы принять в штат кандидатов, уволенных по статье, 49% — нет

Соискателей, уволенных с предыдущей работы по статье 81 ТК РФ с плохой формулировкой готовы рассмотреть 3 из 10 компаний, тогда как каждая вторая откажет им сразу. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.

Сегодня доля компаний, которые категорически не принимают на работу сотрудников, уволенных по статье 81 ТК РФ с негативной формулировкой, достигла 49% (в 2024 году было 45%). За последние два года готовность рассматривать таких соискателей в рамках общего конкурса снизилась с 18% до 11%. Но выросла доля тех, кто все же идёт на исключения время от времени: сейчас таких 18% против 14% в 2024 году.

Чаще всего решения зависят от того, на какую позицию претендует кандидат, а иногда уволенным по статье предлагают должности ниже прежнего уровня или с меньшей зоной ответственности.

Наибольшую лояльность к соискателям, уволенным по статье, демонстрируют предприятия транспортно-логистической отрасли, ритейлеры и промышленные компании — отрасли, которые испытывающие бо́льшую нехватку персонала. А вот государственные учреждения, в том числе образовательные и медицинские организации, почти всегда отказывают.

Время проведения опроса: 6—17 июля 2026 года.