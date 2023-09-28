29 сентября состоится открытие выставки «Живопись Е.Е. Моисеенко»

29 сентября в 17.00 в Отделе музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» состоится торжественное открытие выставки из собрания Государственного Русского музея «Живопись Е.Е. Моисеенко».

Как пишет vk.com/murmanculture, творческое наследие автора удивительно многогранно по тематике и свободе изобразительного языка, глубочайшей смысловой и философской наполненности. В историю искусства он вошёл как яркий представитель своего времени – эпохи, овеянной героизмом военных лет.

В составе выставки будет представлено более 50 живописных произведений из собрания Государственного Русского музея, освещающих жанровое многообразие творчества художника. Среди наиболее известных его полотен на выставки будут представлены «Победа», «Память», «Тишина», а также произведения искусства библейской темы, портреты современников, литературные персонажи, пейзаж и натюрморт.

Выставка будет работать по 17 декабря. (6+)

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457267338%2Falbum-139605315_00%2Frev