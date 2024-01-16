29 января для работников электроэнергетического дивизиона ГК «Росатом» стартует третий сезон марафона «Охота на риски», получивший кодовое название «PRO-Практику»

«Охота на риски» - это прежде всего инструмент, подразумевающий работу команды из пяти человек на производственных площадках предприятий ГК «Росатом», где участники проекта на оговоренной заранее территории ищут риски и отклонения от производственных, должностных и инструкций по охране труда, задавая себе вопрос: «Что может пойти не так?». В дальнейшем команда устанавливает комплекс мероприятий по снижению выявленных рисков.

Как сообщает группа внутренних и внешних коммуникаций АО «Атомэнергоремонт», третий сезон марафона «Охота на риски» предполагает участие минимум 50 команд от организаций электроэнергетического дивизиона ГК «Росатом», что составляет порядка 250 человек, и предлагает работникам предприятий создать команду из пяти человек и выполнять интересные задания по поиску рисков с личного смартфона, персонального компьютера или непосредственно на рабочем месте.

Итоги конкурса будут подведены 1 марта 2024 года. По результатам победителями станут участники трех команд, применивших самый серьезный подход к выполнению командных заданий, а также к выполнению индивидуальных заданий всеми участниками команды. Победители получат подарок — приключение — трёхдневную поездку в Санкт-Петербург, включающую в себя культурную программу с посещением известных, важных и живописных мест города.

«Набор в команду от «Колатомэнергоремонт» уже начался, вся необходимая информация для желающих будет донесена через плакаты, вывешенных на инфостендах, путем рассылки через электронную почту или вовлечением через руководителей структурных подразделений.

Фото предоставлено группой внутренних и внешних коммуникаций АО «Атомэнергоремонт».