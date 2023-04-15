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Мурманская область. Арктика (16+)15.04.23 23:05

299 хоккейных матчей, забито более 1600 шайб: сегодня в Ледовой арене Северного флота состоялась торжественное закрытие хоккейного сезона 2022- 2023 года

Всех участников хоккейных матчей и зрителей поздравил командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев.

Командующий флотом отметил, что особенностью этого хоккейного сезона стало то, что он проходил в период проведения специальной военной операции, когда военнослужащие, граждане России выполняют свой священный долг по защите Отечества. Четыре команды из состава Северной военной хоккейной лиги не смогли принять участие в данном хоккейном сезоне, поскольку большая часть военнослужащих находится в районах выполнения задач.

Адмирал Александр Моисеев пожелал игрокам дальнейших спортивных свершений и особо поблагодарил болельщиков за горячую поддержку своих команд.

Нынешний хоккейный сезон на ледовых площадках в гарнизонах Северного флота начался 4 ноября 2022 года. В нём приняли участие 14 хоккейных команд, входящих в состав Северной военной хоккейной лиги, и представляющих все объединения, соединения и ряд воинских частей. В их числе «К-21», «Альбатрос», «Торнадо» «Тайфун», «Гроза», «Армеец», «Ракета», «Спасатель», «Шквал», «Торос», «Авианосец», «Петр Великий» и «Палубник», а также команда Пограничного управления ФСБ России по Западному Арктическому району «Полярная Звезда».

В текущем сезоне Северной военной хоккейной лиги играло более 300 игроков, было проведено 299 хоккейных матчей, забито более 1600 шайб.

Кубок командующего Северным флотом по итогам хоккейного сезона 2022-2023 года был вручён команде «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил. Сегодня, в финальном матче хоккеисты из «Альбатроса» в напряженной борьбе победили «Грозу» - сборную команду 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота, чемпиона прошлого хоккейного сезона. В первом дивизионе тройку лидеров замкнула команда штаба и управления Северного флота «К-21».

Во втором дивизионе лидирующую позицию в турнирной таблице заняла команда «Тайфун» подводных сил Северного флота, на втором месте хоккеисты из команды «Армеец» одной из частей центрального подчинения, тройку лидеров замыкает команда «Спасатель» управления поисковых и аварийно-спасательных работ.

В рамках отборочного этапа Ночной хоккейной лиги среди команд Северной военной хоккейной лиги тоже были определены победители.

Оборочные матчи проходили в дивизионах «Лига Мечты» и «Лига Надежды». Победителями стали команды, набравшие по результатам игр наибольшее количество очков и показавшие лучшие результаты в личных встречах. В дивизионе «Лига Мечты» первой стала команда «Альбатрос». В дивизионе «Лига Надежды» выиграла команда штаба и управления Северного флота «К-21». В мае эти команды выступят на XII Всероссийском фестивале Ночной хоккейной лиги в Сочи.

Серебро в «Лиге Мечты» досталось «Грозе», а в «Лиге Надежды» - «Шквалу».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, бронзовые награды соответственно у «Палубника» и «Тайфуна».

В ходе церемонии награждения были вручены специальные призы лучшим нападающим и защитникам из каждого дивизиона, а также лучшему голкиперу чемпионата. Команда «Альбатрос», забросившая в чемпионате наибольшее количество шайб, награждена призом имени Всеволода Боброва.

Лучшими судьями признаны: Сергей Петров, Анна Песоцкая,  Михаил Пужанский, Степанов Юрий, Максим Манаков, Никита Носиков. Также призы достались команде юниоров, ставшей чемпионом Мурманской области по хоккею с шайбой среди юношей до 17 лет, и лучшим болельщикам, которыми стали болельщики команды «Амазонки».

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12464214@egNews

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