3-4 декабря в областном центре состоится акция дружбы и мира «Конвой в Мурманск 2022»

В ближайшие выходные дни, 3 и 4 декабря, активисты финского общественного движения «Фенномаа» проведут акцию «Конвой в Мурманск 2022». Она, как утверждают организаторы мероприятия, «призвана донести из Финляндии до России послание дружбы, мира и сотрудничества». Предстоящий сбор - главное событие «Фенномаа», считают организаторы «Конвоя в Мурманск 2022». Настало время для первой реальной встречи, в результате которой финское патриотическое движение превратится в жизнеспособную организацию, деятельность и цели которой примут тот вид, в котором их хотели бы видеть финны.

Участники конвоя собираются на пограничном пункте «Салла» 2 декабря. А 3 декабря они прибудут в Мурманск. По словам организаторов, количество людей, зарегистрировавшихся на «Конвой в Мурманск 2022» после первой недели, исчисляется десятками.

На протяжении всего мероприятия колонну будет возглавлять Янус Путконен, исполнительный директор и главный редактор «Фенномаа», который сам отправился в Мурманск из Донбасса за 3000 километров 29 ноября.

В Мурманске «Конвой дружбы» утром, около 11 часов, направится к памятнику «Алёша», где состоится возложение венка дружбы. Потом участники акции направятся на кладбище Зимней войны, где проведут возложение венка в память о павших воинах в советско-финской войне. А в 15.00 в Мурманском арктическом государственном университете начнётся презентация первой книги «Дневник патриота», написанной главным редактором Янусом Путконеном. Также пройдёт лекция и будут даны ответы на вопросы участников мероприятия.

4 декабря в 12.00 колонна автомобилей отправится по пямятным местам города, а потом состоится церемония закрытия «Конвоя в Мурманск».