3 августа в Мурманске вводятся временные ограничения остановки и стоянки транспортных средств

Согласно постановлению администрации города Мурманска №2621 будут введены временные ограничения остановки и стоянки, прекращено движение всех видов транспортных средств, за исключением имеющих спецпропуска установленного образца, с 0 часов до 14 часов 3 августа на следующих участках:

— на площадке перед домом №14 по просп. Кольскому;

— по проезду от дома №1/16 по ул. Капитана Пономарева до дома №20 по просп. Кольскому;

— по ул. Капитана Пономарева - от просп. Кольского до ул. Ломоносова;

— по ул. Ломоносова - от ул. Капитана Пономарева до ул. Зои Космодемьянской;

— по ул. Зои Космодемьянской - от ул. Ломоносова до дома №86 по просп. Кольскому;

— по просп. Кольскому - от дома №86 по просп. Кольскому до ул. Капитана Пономарева.

Кроме того, будет приостановлено движение всех видов транспортных средств по маршруту: участок проезда от дома №1/16 по ул. Капитана Пономарева до дома №20 по просп. Кольскому — ул. Капитана Пономарева — ул. Ломоносова — ул. Зои Космодемьянской (до дома №86 по просп. Кольскому) — просп. Кольский — ул. Капитана Пономарева — ул. Ломоносова — лыжно-биатлонный стадион спортивного комплекса «Долина уюта» с 12 часов до 14 часов 3 августа 2024 года.

Движение транспортных средств будет открыто по мере освобождения проезжей части дороги.