3 базовых характеристики генератора

На рынке значительно вырос интерес к бытовых генераторам. Если силовые установки довольно давно и широко использовались в промышленности, строительном секторе, то в быту до последнего времени не ощущалась большая нужда в автономных электростанциях.

Сейчас ситуация изменилась – потребители стали изучать ассортимент продукции ведущих производителей, так как хотят обезопасить себя от неприятностей, связанных с прекращением централизованного электроснабжения. Стоит обратить внимание на генераторы MOS, их выпуском занимается молодая российская компания «Мосэнергетика». Она выполняет полноценный цикл сборки и может собирать агрегаты по индивидуальным техническим заданиям заказчиков.

При выборе генератора для частного дома нужно найти удачное сочетание трех факторов:

герметичности;

термоизоляции;

обеспечения безопасности.

Для защиты от шума современные генераторы выпускаются в шумозащитных кожухах и блок-контейнерах. Они же обеспечивают и безопасность работы электростанции под открытым небом. В противном случае необходимо выделять отдельное помещение, где оборудование будет установлено стационарно.

Важно помнить о том, что силовые агрегаты используются в сложных климатических условиях, поэтому вопросу защиты от ветра, влаги, мороза следует уделить особое внимание.

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