17 июля в мурманском Ледовом дворце откроется мобильный прививочный пунктВ Мурманской области с 1 августа стартует программа получения гектара в безвозмездное пользование
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)16.07.21 11:30

3 часа 24 минуты в диалоге - глава администрации города Мурманска провёл онлайн-встречу с горожанами

Перед тем, как перейти к традиционному разделу «вопрос-ответ», Евгений Никора рассказал о ходе реализации мероприятий, входящих в стратегический план «На Севере - жить» и его столичной составляющей — «Наш Мурманск», а также представил презентацию о проделанной работе.

– Объединение нескольких форматов стало возможным благодаря предоставленной площадке – онлайн-встреча прошла на базе Центра управления регионом. Считаю его одним из самых успешных в стране и хочу сказать большое спасибо команде за новый взгляд на привычную схему работы, – отметил глава администрации города Мурманска. – Само мероприятие я начал с подведения итогов неспроста. В городе много сделано благодаря национальным проектам и дополнительным поддерживающим мероприятиям, которые инициированы Правительством Мурманской области. Важно, что обновляются дороги, идёт благоустройство дворовых и общественных территорий, ремонтируются дошкольные и общеобразовательные учреждения. Впервые за долгое время в Мурманске появился большой спортивный объект — ледовый дворец «Метеор», идёт строительство двух детских садов и проектирование двух школ.

Также в преддверии онлайн-общения Евгений Никора рассказал о рассмотрении обращений, поступивших во время прямой линии с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Она прошла 8 июля. Администрацией города обработаны десятки вопросов, по многим уже приняты меры. Так, например, на улице Павлова в районе дома, 11 по просьбе одного из жителей установят светофор. Его устройство будет завершено до 15 сентября. В микрорайоне Роста появится праздничная иллюминация. Концепция дополнительного новогоднего оформления Росты уже разработана по поручению Евгения Никоры и сегодня представлена горожанам.

Во время онлайн-встречи глава администрации Мурманска ответил на 57 вопросов. Они касались коммунальной сферы, ремонта дорог и дворов, взаимоотношений с подрядчиками, осуществляющими эти работы. Для горожан актуальны темы вакцинации, получения качественного образования и транспортных перевозок. Несколько раз прозвучали обращения, касающиеся безопасности дорожного движения.

– Здорово, что у нас такие активные жители. Они всегда указывают на болевые точки, а мы стараемся оперативно эти сигналы отработать, – сказал Евгений Никора. – Именно поэтому нам никак не обойтись без мнения мурманчан в решении глобальных вопросов.

Глава администрации города акцентировал внимание на том, что план «На Севере - жить.2030» и комплексная программа благоустройства областного центра «Наш Мурманск» – не статичные документы. Они постоянно дополняются и корректируются. В мае была сформирована инициативная группа, которая следит за выполнением всех мероприятий. В неё вошли общественники, представители власти, руководители учреждений здравоохранения и образования.

– А сегодня мне бы очень хотелось, чтобы к этой работе подключились все мурманчане, – обратился к горожанам Евгений Никора. – Муниципальная власть – это своего рода сервис: мы работаем для вас и благодаря вам. Для меня очень важна обратная связь, ваши предложения, замечания и пожелания. Я и мои коллеги готовы их отрабатывать в оперативном режиме.

Для этих целей подготовлена анкета, которая в ближайшее время будет размещена на портале «Наш Север». Она содержит несколько разделов, касающихся разных сфер городской жизни. На основе этого опроса будут внесены изменения в ключевую программу развития города и региона.

– Сейчас есть все ресурсы, чтобы вместе сделать наш Мурманск ещё ярче, красивее и привлекательнее как для жителей, так и для туристов. Город с героическим прошлым и достойным гордости настоящим – столица Арктики – имеет все возможности для процветания. Приглашаю всех горожан поучаствовать в этой интересной и нужной работе, - подытожил Евгений Никора.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)СПБУ «Арктическая» - везде, где нужно
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееЕсть из кого выбирать, или Три дня под непрерывным видеонаблюдением
-

Последние комментарии

Ольга
01.07.21 21:17
Уважаемый Евгений Викторович! Большое спасибо за благоустройство на улице К. Орликовой! Надеюсь, что все дороги на ней будут отремонтированы, как и планировали. Но у жителей домов возле строящегося д
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники
Ольга
26.06.21 11:19
Ввезите уже однокомпонентную вакцину! Многие не хотят 2 раза прививаться, времени нет! Хотите больший охват привитых-нужна однокомпонентная.
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Светлана Диденко раскрывает секреты российских вакцин от коронавируса SARS-CoV-2
Юлия
26.06.21 00:00
Приезжайте в Полярный, здесь технологии невероятные... То, что срезали, заново растопили и заляпали снова .... Вкривь и вкось... Стыдоба... Рука руку моет.... В нашем городе дороги ужасные... Каждый г
Комментарий к новости:На региональных и муниципальных автодорогах во время ремонта применяют передовые технологии и материалы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах Мурманской области сменился лидер по росту цен: картофель подешевел, а морковь подорожала на 8,2%-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 26 копеек, доллар потерял 5 копеек-PRO Энергетику (18+)Андрей Чибис: развитие «зелёной» энергетики может стать одним из драйверов экономики Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Рост долгов за ЖКУ связан со снижением доходов физических и юрлиц-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Тарифную «конституцию» готовят для России
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика