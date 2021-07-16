3 часа 24 минуты в диалоге - глава администрации города Мурманска провёл онлайн-встречу с горожанами

Перед тем, как перейти к традиционному разделу «вопрос-ответ», Евгений Никора рассказал о ходе реализации мероприятий, входящих в стратегический план «На Севере - жить» и его столичной составляющей — «Наш Мурманск», а также представил презентацию о проделанной работе.

– Объединение нескольких форматов стало возможным благодаря предоставленной площадке – онлайн-встреча прошла на базе Центра управления регионом. Считаю его одним из самых успешных в стране и хочу сказать большое спасибо команде за новый взгляд на привычную схему работы, – отметил глава администрации города Мурманска. – Само мероприятие я начал с подведения итогов неспроста. В городе много сделано благодаря национальным проектам и дополнительным поддерживающим мероприятиям, которые инициированы Правительством Мурманской области. Важно, что обновляются дороги, идёт благоустройство дворовых и общественных территорий, ремонтируются дошкольные и общеобразовательные учреждения. Впервые за долгое время в Мурманске появился большой спортивный объект — ледовый дворец «Метеор», идёт строительство двух детских садов и проектирование двух школ.

Также в преддверии онлайн-общения Евгений Никора рассказал о рассмотрении обращений, поступивших во время прямой линии с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Она прошла 8 июля. Администрацией города обработаны десятки вопросов, по многим уже приняты меры. Так, например, на улице Павлова в районе дома, 11 по просьбе одного из жителей установят светофор. Его устройство будет завершено до 15 сентября. В микрорайоне Роста появится праздничная иллюминация. Концепция дополнительного новогоднего оформления Росты уже разработана по поручению Евгения Никоры и сегодня представлена горожанам.

Во время онлайн-встречи глава администрации Мурманска ответил на 57 вопросов. Они касались коммунальной сферы, ремонта дорог и дворов, взаимоотношений с подрядчиками, осуществляющими эти работы. Для горожан актуальны темы вакцинации, получения качественного образования и транспортных перевозок. Несколько раз прозвучали обращения, касающиеся безопасности дорожного движения.

– Здорово, что у нас такие активные жители. Они всегда указывают на болевые точки, а мы стараемся оперативно эти сигналы отработать, – сказал Евгений Никора. – Именно поэтому нам никак не обойтись без мнения мурманчан в решении глобальных вопросов.

Глава администрации города акцентировал внимание на том, что план «На Севере - жить.2030» и комплексная программа благоустройства областного центра «Наш Мурманск» – не статичные документы. Они постоянно дополняются и корректируются. В мае была сформирована инициативная группа, которая следит за выполнением всех мероприятий. В неё вошли общественники, представители власти, руководители учреждений здравоохранения и образования.

– А сегодня мне бы очень хотелось, чтобы к этой работе подключились все мурманчане, – обратился к горожанам Евгений Никора. – Муниципальная власть – это своего рода сервис: мы работаем для вас и благодаря вам. Для меня очень важна обратная связь, ваши предложения, замечания и пожелания. Я и мои коллеги готовы их отрабатывать в оперативном режиме.

Для этих целей подготовлена анкета, которая в ближайшее время будет размещена на портале «Наш Север». Она содержит несколько разделов, касающихся разных сфер городской жизни. На основе этого опроса будут внесены изменения в ключевую программу развития города и региона.

– Сейчас есть все ресурсы, чтобы вместе сделать наш Мурманск ещё ярче, красивее и привлекательнее как для жителей, так и для туристов. Город с героическим прошлым и достойным гордости настоящим – столица Арктики – имеет все возможности для процветания. Приглашаю всех горожан поучаствовать в этой интересной и нужной работе, - подытожил Евгений Никора.