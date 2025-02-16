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Мурманская область. Арктика (16+)16.02.25 10:00

3 часа в эфире, 101 ответ на вопросы северян: губернатор Андрей Чибис провёл «прямую линию»

Вчера губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл «прямую линию» с жителями региона. Традиционно, она состоялась в гибридном формате: первые два часа – в региональном эфире канала «Россия 24» и в социальных сетях, ещё час – в онлайн-формате.

Уже 6 лет в Мурманской области реализуется план «На Севере – жить», составленный на основе предложений жителей. В этом году он был обновлён до 2030 года.

«Я очень благодарен нашим людям, которые постоянно участвуют в формировании и определении наших приоритетов, их инициативам. Благодаря им мы регулярно обновляем план, чётко его утверждаем. Он размещен на сайте правительства, и каждый может посмотреть, что мы далее будем делать, за что бьёмся. Прошлый год был непростым с точки зрения доходов, из-за действий недружественных государств мы более 25 млрд рублей недополучили по налогу на прибыль. Но мы не остановили ни одну программу: обновили общественный транспорт, обновили заявленный объём школ, сделали тот объём дорог, о котором договорились, сделали огромное количество фасадов, кровель. Северяне это видят. И далее продолжим планомерную работу. Мы будем биться за то, чтобы всё выполнить», – подчеркнул губернатор в начале эфира.

Андрей Чибис сообщил, что в 2025 году в регионе запустят целую серию объектов. 23 февраля состоится открытие реабилитационно-спортивного центра на базе Преображенского духовно-спортивного центра при Храме «Спаса-на-водах». В начале марта после реконструкции откроют Мурманский областной краеведческий музей. 1 сентября дети пойдут в новый губернаторский лицей, который построен на улице Советской в Мурманске. Завершаются капитальный ремонт лечебного корпуса Апатитско-Кировской больницы и строительство хирургического корпуса онкодиспансера в Мурманске. Также в этом году откроют городской Дворец культуры в Ковдоре и центр культурного развития в столице региона.

«Мы завершили строительство многоквартирного жилого дома на улице Полярные Зори в Мурманске, совсем скоро вручим ключи от него первым жильцам. Также в этом году завершим строительство многоквартирного жилого дома на улице Зелёной. В Североморске откроем крытый бассейн. На КП-2 в Мурманске появятся «СОПКИ.ОЗЕРА». После реконструкции в этом году откроем первый хибиногорский кинотеатр «Большевик». В регионе появится ещё шесть модельных библиотек: в Никеле, Кандалакше, Междуречье, Кировске, Мурманске и Североморске. Также в этом году завершится реконструкция терминала аэропорта «Хибины» и откроется новый терминал аэропорта в Мурманске», – отметил губернатор.

Также он сообщил, что ещё два наших колледжа стали участниками федерального проекта «Профессионалитет»: Мурманский строительный колледж и Мурманский индустриальный колледж получат по 150 млн рублей на новые лаборатории.

Много вопросов касалось жилья. Глава региона отметил, что весной запустят новый отбор по программе «Свой дом в Арктике», и напомнил, что на неё распространяется 2% Арктическая ипотека. Также Андрей Чибис сообщил, что в регионе развернётся масштабное строительство, как под переселение из «авариек» и для детей-сирот, так и частными застройщиками.

Отвечая на вопрос, зачем Мурманску форум «Арктика – территория диалога», Андрей Чибис акцентировал, что такие крупные конгрессные мероприятия привлекают в регионы инвестиции для развития инфраструктуры. Напомним, международный форум состоится в столице Кольского Заполярья 26-27 марта.

Была также затронута тема оплаты отопления. Глава региона сообщил, что в Мурманской области она останется распределённой по году. Ещё один вопрос поступил на тему газификации. Губернатор сообщил, что совместная с «Газпромом» работа продолжается в соответствии с порядком, утверждённым Президентом РФ.

«Уверен, что, несмотря на действия недружественных стран, мы эту историю дожмём. У меня нет никаких сомнений, что Мурманская область будет газифицирована», – подчеркнул Андрей Чибис.

Северяне благодарили главу региона за то, как меняется облик городов. В том числе отмечали архитектурную подсветку, которая устанавливается по плану «На Севере – жить» и украшает дома во многих муниципалитетах.

Скоро иллюминация украсит деловой центр «Арктика» в Мурманске, ряд домов и улиц Североморска. Губернатор подчеркнул, что несмотря на дефицит средств, работа по капремонту домов и установке подсветки будет продолжена.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, всего за три часа в эфире глава региона ответил на 101 вопрос. 3797 комментариев северяне оставили под анонсами и трансляцией, ещё 267 сообщений – на платформе обратной связи. Все вопросы и комментарии будут оформлены в поручения региональным и муниципальным органам власти. Ответы будут поступать как сегодня, так и в последующие дни. Запись трансляции доступна в социальных сетях главы региона по ссылке.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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