3 года действия «гаражной амнистии» Заполярье. Росреестр подводит итоги

Количество бесхозяйных гаражей в Заполярье уменьшается с каждым годом. А способствует этому принятый три года назад закон №79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», именуемый «гаражной амнистией».

Закон вступил в силу 1 сентября 2021 года и доказал свою востребованность, в том числе в Мурманской области.

За три года в рамках «гаражной амнистии» северяне поставили на государственный кадастровый учёт и зарегистрировали свои права на 438 гаражей.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, помимо этого, за время действия закона в личную собственность жители региона оформили 539 земельных участков общей площадью 26819 кв. метров под ранее поставленными на кадастровый учёт гаражами, из них в 2024 году – 155 ЗУ общей площадью 7646 кв. метров.

Напомним, под амнистию попадают построенные до 2004 года капитальные гаражи (не «ракушки»), возведённые на фундаменте и права, на которые своевременно не были зарегистрированы.

Подавать документы на оформление гаражных боксов и земельных участков под ними необходимо в администрацию того округа, на территории которого возведен гараж.