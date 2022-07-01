3 июля губернатор Андрей Чибис вновь проведёт «гибридную прямую линию» в телеэфире и соцсетях

В воскресенье, 3 июля, губернатор Мурманской области Андрей Чибис вновь проведёт «прямую линию» в телеэфире и соцсетях. Начало в 13 часов.

Трёхчасовая трансляция будет организована в гибридном формате: первые два часа – эфир на телеканале «Россия 24. Мурманск» и на странице главы региона в социальной сети «ВКонтакте», ещё час – только в интернете.

Задавать свои вопросы жители Кольского Заполярья смогут во время эфира по номеру телефона (8152) 78-00-68, а также в комментариях под трансляцией, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.