3 из 10 офисных сотрудников конфликтуют с коллегами из-за кондиционеров

Конфликты из-за кондиционеров случаются на работе у 3 из 10 россиян. Каждый второй находит компромисс. Так утверждают эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob», проведя опрос, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения, работающего в офисах.

Ссоры из-за кондиционеров не редкость в рабочих коллективах. В этом году о подобных инцидентах рассказали 29% россиян: «Жар костей не ломит! А от кондиционеров вреда больше!»

Большинство работников (51%) сообщило, что в их командах ссор на эту тему не бывает: «Если холодно — надену пиджак, если жарко — установлю себе увлажнитель». У каждого пятого работника (20%) нет климатической техники в рабочем помещении.

Чаще всего из-за температуры в офисе конфликтуют работники в возрасте от 35 до 44 лет: 31% из них заявил о разногласиях, связанных с использованием кондиционеров, в то время как среди респондентов моложе 34 лет — только 24%.

Время проведения опроса: 26—31 мая 2024 года.