3 из 10 работающих рассказали о конфликтах из-за графика отпусков

Женщины ссорятся из-за отпусков чаще мужчин. Ссор из-за отпусков меньше в молодых коллективах. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» по итогам опроса, в котором приняли участие работающие экономически активные россияне из всех округов страны.

31% работающих россиян рассказали о возникающих конфликтах между коллегами из-за графика отпусков: в каждом шестом коллективе улаживать их получается только у кадровиков или руководства. Если споры возникают, то в 8 из 10 случаев (78%) это касается планирования отдыха в летний период.

У 65% россиян на работе нет разногласий с коллегами из-за отпусков (в прошлом году таких было 60%). Чем моложе работники, тем реже они сталкиваются со ссорами по данному поводу. Мужчины о разногласиях рассказывали чуть реже, чем женщины.

Время проведения опроса: 22—29 ноября 2024 года.