3 из 10 работодателей готовы индексировать оклады в ближайшее время, 6 из 10 повышали зарплаты менее полугода назад

3 из 10 компаний планируют повысить оклады своим сотрудникам в ближайшее время. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.

По словам HR-менеджеров, за последний месяц лишь 3% компаний задерживали зарплату сотрудникам. В этом году больше всего таких случаев было в марте (7%), но уже в апреле ситуация выровнялась и число задерживающих выплаты вернулось к минимальным значениям.

58% работодателей рассказали, что повышали оклады персоналу менее полугода назад, 27% — от полугода до года назад, 10% — год-два назад. Лишь 4% предприятий проводили индексацию более двух лет назад.

3 из 10 организаций в ближайшее время планируют провести повышение или индексацию зарплат. В декабре прошлого года о таких планах заявляла каждая вторая компания. Однако нужно помнить, что многие компании уже отказались от практики массовой индексации в пользу адресного пересмотра размера вознаграждения.

Время проведения опроса: 1—20 июня 2025 года.