3 из 10 решивших уволиться готовы остаться, если удастся прийти к компромиссу с работодателем

Каждый четвертый россиянин сталкивался с препятствованием увольнению со стороны работодателя. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения, имеющих опыт работы.

26% россиян приходилось сталкиваться с ситуацией, когда работодатель отказывался подписывать заявление на увольнение. В силу большого профессионального опыта чаще всего рассказами о подобных ситуациях делились респонденты старше 45 лет (30%).

Более половины подобных случаев (57%) заканчивались тем, что работодателю приходилось отступать: «Без подписи заявления руководителем. Через две недели отработки от числа зарегистрированного заявления без проблем получила трудовую в отделе кадров». В 7% сотрудник отзывал заявление и продолжал трудиться на старых условиях. 3 из 10 опрошенных пришли к компромиссу с начальством и остались работать в компании с выгодой для себя.

Чего добиваются те, кого работодатель отказывается увольнять? Каждое второе компромиссное решение касается повышения зарплаты. Иногда ценным сотрудникам удается согласовать щадящий график работы, дополнительные выходные, удаленку или гибридную занятость.

Но бывает и так, что самим работникам приходится соглашаться на дополнительные условия, лишь бы их уже отпустили: чаще всего речь идёт о поиске и обучении преемников; отработке более длительной, чем положена по закону (для большинства профессий это 2 недели); продолжении работы на условиях совместительства.

Время проведения опроса: 17—19 сентября 2023 года.