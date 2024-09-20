3 из 10 россиян — за то, чтобы зваться молодёжью до 35 лет

Каждый четвертый россиянин и каждая третья россиянка — за то, чтобы молодость длилась до 35 лет. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны.

В 2020 году согласно положению о молодёжной политике РФ порог молодости был сдвинут, теперь к категории молодёжи официально причислены все граждане страны от 14 до 35 лет. Общественное мнение также перестраивается в сторону продления периода, когда человека можно считать молодым. За последние четыре года опрошенные стали чаще признавать, что к молодёжи относятся люди не старше 35 лет: сегодня так считают 3 из 10 россиян (+6 п.п.). Каждый четвёртый (23%) полагает, что молодым можно считать человека до 30 лет.

17% уверены, что молодость заканчивается в 25 лет, а 16% — в 20. Среди прочих ответов были варианты, согласно которым молодыми людьми можно считать граждан в возрасте до 36—44 лет («Рекомендация ВОЗ»; «Я ко всем обращаюсь «молодой человек»).

Женщины чаще мужчин называли в качестве рубежа молодости возраст 35 лет (34 и 25% соответственно). Мужчины же чаще считают, что молодость ограничивается 25 годами (24% против 12% среди женщин).

Закономерно, что продлить молодёжный период до 35 лет чаще других хотят те, кто скоро его покинет: россияне в возрасте от 25 до 34 лет (33%).

Время проведения опроса: 9—18 сентября 2024 года.