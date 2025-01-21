3 из 10 россиян хотели бы отодвинуть порог молодости за 35 лет

Россияне только начали привыкать к возрастному рубежу молодости в 35 лет, как нам вновь предлагают пересмотреть его, отодвинув до 60 лет. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

По словам главы Федерального медико-биологического агентства Вероники Скворцовой, с увеличением продолжительности жизни скоро молодыми будут считаться люди до 60 лет. В современной классификации ВОЗ молодыми признаются те, кому ещё не исполнилось 44 года.

А что думают россияне о том, когда заканчивается молодость?

3 из 10 опрошенных (29%) уверены, что молодой человек — это человек, которому ещё не исполнилось 30 лет. 15% респондентов полагают, что молодость проходит в 40 лет, ещё 13% мечтают отодвинуть порог молодости за 45 лет и дальше.

Женщины чаще мужчин высказывались за то, чтобы продолжать считаться молодыми в 35, 40 и дольше.

Если период молодости официально ещё продлят, во сколько же будет наступать старость?

27% россиян сегодня считают, что старость начинается после 60 лет. Каждый пятый (18%) полагает, что старость наступает после 70 лет. 11% — после 80 лет. Каждый пятый же уверяет, что старость начинается задолго до 60 лет: 7% — в 40 лет, 13% — в 50 лет.

Женщины чаще мужчин стремятся отодвинуть официальный возраст вступления в старость как можно дальше. То же стремление характерно и для россиян от 45 лет.

Время проведения опроса: 15—16 января 2025 года.