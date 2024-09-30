3 из 10 россиян подписывают кадровые документы не вникая, 1 из 100 — вообще не глядя

1 из 100 россиян подписывает кадровые документы не глядя. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны, имеющих опыт работы.

7 из 10 россиян (69%) внимательно изучают кадровые документы прежде, чем подписать: «Хотя всегда торопят: дома почитаете, у нас мало времени». 3 из 10 просто пробегают взглядом: «Обычно все по шаблону»; «Доверяю работодателю». 1 из 100 подписывает, не глядя.

Чем старше работники, тем внимательнее они к документам: скрупулезностью отличаются только 60% опрошенных моложе 34 лет и 77% респондентов старше 45 лет. Максимальное внимание уделяют кадровым документам те, кто получает более 100 тысяч рублей в месяц: 83% из них прочитывают все бумаги от корки до корки.

Время проведения опроса: 20—26 сентября 2024 года.

Фото пресс-службы ПАО «Сбербанк».