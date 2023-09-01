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Мурманская область. Арктика (16+)01.09.23 14:00

3 из 10 россиян уже решили, что установят самозапрет на выдачу кредитов

Кабинет министров одобрил инициативу, которая разрешает установление гражданами добровольного самостоятельного запрета на выдачу кредитов. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» узнал, планируют ли россияне установить подобный запрет в «личном кабинете» на портале «Госуслуги». В опросе приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны, зарегистрированные на госуслугах.

Большинство граждан (79%) одобряют законопроект, предусматривающий возможность установления самозапрета на выдачу кредитов. 28% россиян уже решили, что поставят запрет на выдачу кредитов, как только заработает соответствующий функционал. 32% пока не планируют оформлять отказ от кредитования. 4 из 10 россиян не определились с решением по этому вопросу.

Мужчины чаще женщин выражали желание установить самозапрет выдачи займов: 30% против 25% соответственно.

Чем старше россияне, тем выше их готовность к отказу от кредитов: 15% среди молодёжи до 24 лет и 36% среди респондентов старше 45 лет.

Россияне, имеющие займы, выступают за самозапрет реже незакредитованных граждан (23 и 30% соответственно).

Время проведения опроса: 25—30 августа 2023 года.

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