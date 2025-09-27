Мы разные и добрые: рыбак из Вардё создал отель для чаек, а подросток из Нью-Джерси шьёт галстуки для бездомных животных«Арктик-ТВ» объединяет людей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)27.09.25 18:00

3 из 10 женщин с заплатой выше среднего считают, что для рождения ребёнка не обязательно вступать в брак

Традиционные установки относительно вступления в брак и рождения детей в российском обществе слабеют. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

За 17 лет в российском обществе произошли заметные изменения в восприятии необходимости брака для рождения детей. Почти в полтора раза выросла доля россиян, которые полагают, что вступать в брак для рождения ребёнка не обязательно (с 18 до 26%). Существенным является и снижение на 10 процентных пунктов доли тех, кто считает брак не обязательным, но желательным условием (с 42 до 32%).

Доля тех, кто считает, что жениться или выходить замуж обязательно, незначительно сократилась (с 38 до 36%).

В целом мужчин и женщин, считающих брак обязательным условием для рождения детей, примерно поровну (37% против 36%). При этом женщины демонстрируют большую склонность к компромиссному варианту «не обязательно, но желательно» (34% против 30% мужчин). Позицию о необязательности брака разделяют 27% мужчин и 24% женщин.

Наличие семьи оказывает сильное влияние на взгляды представителей сильного пола: женатые мужчины и отцы значительно чаще холостых и бездетных поддерживают обязательность брака (42% и 41% против 27% и 26% соответственно). Мужчины со средним профессиональным образованием реже считают брак обязательным (27%), чем мужчины с высшим образованием (37%).

Наличие детей и брачный статус россиянок влияют на их мнение иначе, чем у мужчин. Замужние женщины чаще незамужних считают брак желательным, но не обязательным (41% против 30%). Женщины с высшим образованием чуть реже считают брак обязательным (31%), чем женщины со средним профессиональным образованием (33%). Молодые женщины до 35 лет больше всего поддерживают обязательность брака (42%). Среди женщин 45+ это мнение разделяют лишь 26%, а каждая вторая назвала брак желательным, но не обязательным (48%).

Мужчины с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц являются главными сторонниками вступления в брак ради деторождения (46%). А среди женщин с тем же уровнем дохода больше всего тех, кто уверен, что для рождения ребенка замуж выходить необязательно.

Время проведения опроса: 15—19 сентября 2025 года.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: СТАРТ ОСЕННЕЙ СЕССИИ С КАДРОВЫХ ВОПРОСОВ И БЮДЖЕТАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025
-

Последние комментарии

Игорь Абрамов
22.09.25 12:48
Победа она одна, для всех советских людей! Спасибо за идею, за память, за талантливую театрализацию, великолепную хореографию и пронизывающий вокал. Всем исполнителям, режиссёрам и хореографам браво!
Комментарий к новости:Коллективы «Кировки» выступят в Туле на гала-концерте Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы»
Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире23:15«Французский шпион». Художественный фильм (16+)01:10«Медленное ТВ-Камин».04:00«Дружба особого назначения». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области отмечается рост задолженности по заработной плате-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 47 копеек-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 27 и 29 сентября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)В центре внимания парламентариев был проект закона, вносящий изменения в областной бюджет
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»