3 из 10 женщин с заплатой выше среднего считают, что для рождения ребёнка не обязательно вступать в брак

Традиционные установки относительно вступления в брак и рождения детей в российском обществе слабеют. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

За 17 лет в российском обществе произошли заметные изменения в восприятии необходимости брака для рождения детей. Почти в полтора раза выросла доля россиян, которые полагают, что вступать в брак для рождения ребёнка не обязательно (с 18 до 26%). Существенным является и снижение на 10 процентных пунктов доли тех, кто считает брак не обязательным, но желательным условием (с 42 до 32%).

Доля тех, кто считает, что жениться или выходить замуж обязательно, незначительно сократилась (с 38 до 36%).

В целом мужчин и женщин, считающих брак обязательным условием для рождения детей, примерно поровну (37% против 36%). При этом женщины демонстрируют большую склонность к компромиссному варианту «не обязательно, но желательно» (34% против 30% мужчин). Позицию о необязательности брака разделяют 27% мужчин и 24% женщин.

Наличие семьи оказывает сильное влияние на взгляды представителей сильного пола: женатые мужчины и отцы значительно чаще холостых и бездетных поддерживают обязательность брака (42% и 41% против 27% и 26% соответственно). Мужчины со средним профессиональным образованием реже считают брак обязательным (27%), чем мужчины с высшим образованием (37%).

Наличие детей и брачный статус россиянок влияют на их мнение иначе, чем у мужчин. Замужние женщины чаще незамужних считают брак желательным, но не обязательным (41% против 30%). Женщины с высшим образованием чуть реже считают брак обязательным (31%), чем женщины со средним профессиональным образованием (33%). Молодые женщины до 35 лет больше всего поддерживают обязательность брака (42%). Среди женщин 45+ это мнение разделяют лишь 26%, а каждая вторая назвала брак желательным, но не обязательным (48%).

Мужчины с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц являются главными сторонниками вступления в брак ради деторождения (46%). А среди женщин с тем же уровнем дохода больше всего тех, кто уверен, что для рождения ребенка замуж выходить необязательно.

Время проведения опроса: 15—19 сентября 2025 года.