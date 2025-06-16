3 из 4 некурящих требуют запретить продажу электронных сигарет

69% граждан поддерживают тотальный запрет реализации вейпов в России. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Минпромторг РФ в лице министра Антона Алиханова поддержал тотальный запрет вейпов, заявив об этом на «Неделе российского ритейла». 69% экономически активных граждан России также выступают за полный запрет продажи электронных сигарет. Эта инициатива уже неоднократно обсуждалась в Госдуме и, согласно данным опросов, число её сторонников продолжает расти (+4 процентных пункта с августа 2023 года).

Женщины одобряют запрет чаще мужчин — 74 и 62% соответственно. Чем старше россияне, тем больше среди них сторонников инициативы: за полный отказ от продажи электронных сигарет выступает 60% молодежи до 35 лет, а среди граждан старше 45 лет таких уже 77%.

За запрет вейпов чаще выступают некурящие и курильщики обычных сигарет (по 75%). Среди пользователей электронных сигарет с такой мерой согласны лишь 19%.

Время проведения опроса: 2—9 июня 2025 года.