3 из 4 работающих выбрали бы премию вместо новогоднего корпоратива

При наличии альтернативы — премия или новогодний корпоратив — только каждый пятый работающий выберет праздник, большинство по-прежнему предпочитает премию. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения, имеющих постоянную работу.

3 из 4 россиян при наличии выбора предпочтут получить денежную премию вместо того, чтобы участвовать в новогоднем корпоративе. Лишь каждый пятый выберет праздник.

Несколько больше предпочитающих участие в корпоративном мероприятии — среди опрошенных до 34 лет (26%).

82% россиян 35—45 лет выберут деньги. Среди опрошенных с зарплатой до 50 тысяч рублей и респондентов, зарабатывающих более 100 тысяч рублей в месяц, премию предпочтут также более 80%.

О какой же сумме речь?

21% респондентов устроила бы премия до 10 тысяч рублей. 20% — от 10 до 30 тысяч рублей. Каждому шестому нужно от 30 до 50 тысяч рублей. Каждому пятому — от 50 до 100 тысяч рублей, каждому восьмому — от 100 до 200 тысяч рублей. 6% мечтают о сумме свыше 200 тысяч. Средняя сумма — 60 тысяч рублей.

3% устроила бы любая премия.

Время проведения опроса: 20—28 октября 2024 года.