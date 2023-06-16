3 из 4 работодателей повышали зарплаты в течение последнего года

В течение последнего года повышение зарплат сотрудников провели в 77% российских компаний, в том числе в 56% организаций это было сделано менее чем полгода назад. Чаще всего о недавнем повышении зарплат рассказывали работодатели из сферы логистики, производства и услуг. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители 1000 предприятий и организаций из всех округов страны.

В 56% российских компаний зарплаты сотрудникам повышали менее полугода назад. Работодателей, сообщивших об этом, сегодня в полтора раза больше, чем в январе 2023-го. В каждой пятой организации (21%) доходы пересматривали — 12 месяцев назад. О том, что с момента последнего повышение прошло от года до двух, сообщили 8% работодателей. 6% не повышали зарплаты работникам уже более 2 лет.

О том, что оклады пересматривали буквально несколько месяцев назад, малый бизнес сообщал в полтора раза чаще, чем крупный (60% против 42%). Тех, кто повышал зарплату от года до двух лет назад, больше всего среди компаний с численностью персонала свыше 1000 человек (17%).

О недавнем пересмотре заработка сотрудников чаще всего говорили HR-менеджеры из сферы логистики (71%), производства и услуг (по 62%). Повышавших зарплату 6-12 месяцев назад больше всего среди IT- и строительных компаний (29 и 24% соответственно).

Работодатели из Екатеринбурга и Новосибирска чаще других сообщали, что повышение проводилось совсем недавно. Тех, кто делал это от полугода до года назад, больше всего в Санкт-Петербурге (26%) и Новосибирске (24%).

По данным «SuperJob», средние рыночные зарплатные предложения работодателей за год выросли: в IT — на 9%; в строительстве — на 7,4%; в банковской отрасли — на 7%; в маркетинге, рекламе и PR — на 7%; в HR-сфере — на 6,8%.

Время проведения опроса: 1—13 июня 2023 года.