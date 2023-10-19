3 из 4 россиян — за создание зоополиции в стране

Законопроект об организации зоополиции — органа, который бы контролировал домашних питомцев, занимался устройством бездомных животных в приюты и рассматривал жалобы о нападении животных на людей, — дорабатывается и будет внесён в Госдуму до конца года. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» узнал у россиян, нужна ли зоополиция в России. В опросе приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

74% россиян поддержали идею создания зоополиции: 39% полностью уверены в её необходимости, 35% скорее уверены. Против подобного предложения выступили 26% опрошенных: 15% скорее против, 11% однозначно против. По их мнению, существующего законодательства вполне достаточно: «Есть все нормы КоАП РФ и УК РФ. Чего там расследовать. Надо ужесточать ответственность для хозяев за травмы, нанесенные их животными, — и все».

Чаще остальных с однозначным одобрением идеи создания зоополиции выступали респонденты моложе 34 лет (51%). Женщины полностью поддерживают инициативу чаще мужчин (48 и 32% соответственно). Хозяева кошек и собак (по 46%) — чаще россиян, не содержащих четвероногих питомцев (34%).

Время проведения опроса: 16—17 октября 2023 года.