3 из 4 россиян — за возможность пересдачи ЕГЭ в том же году

Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию предложил дать возможность выпускникам 11 классов пересдавать ЕГЭ по одному предмету в том же году до окончания приёмной кампании в вузах. Инициативу президента поддержали 3 из 4 экономически активных россиян. Рособрнадзор уже готов в кратчайшие сроки изменить порядок сдачи единого государственного экзамена. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 граждан из всех округов страны.

За то, чтобы у выпускников школ появился «второй шанс», т.е. возможность по собственному выбору пересдать один из предметов ЕГЭ, выступили 76% россиян. Женщины поддерживают инициативу президента чаще мужчин (79 и 72% соответственно): «Волнение может повлиять на результаты экзамена, выпускник успокоится и в менее формальной обстановке всё сдаст — надо дать шанс школьникам!»

Против — каждый одиннадцатый (9%): «Это помощь дополнительному псевдообразованию, которое как мёртвому припарка в ситуации, когда школа не может качественно подготовить к поступлению!» Затруднились с оценкой инициативы 15% опрошенных: «Следует отменить ЕГЭ и вернуть вступительные экзамены во все вузы».

Время проведения опроса: 29 февраля 2024 года.

Фото: https://gov-murman.ru