3 из 4 россиян определились, где проведут новогодние каникулы. Каждый пятый — на работе

4 из 10 россиян проведут новогодние каникулы дома, а каждый пятый — на работе. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

37% россиян проведут бо́льшую часть новогодних каникул дома. Многие из них с нетерпением ждут возможности провести больше времени с семьёй, посетить театры, музеи, кино и детские ёлки.

6% респондентов будут отдыхать на даче, а ещё 6% отправятся в гости к друзьям и родственникам. 4% опрошенных собираются путешествовать по России. Наиболее популярными направлениями для отдыха являются Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи и Байкал. Один из ста отправится за границу: в Таиланд, Турцию, ОАЭ, Грузию или Армению.

Каждый пятый (19%) россиянин будет работать в праздники. Среди них — рабочие и инженеры непрерывно действующих производств, водители, врачи и медицинские сестры, работники торговли и складов, сотрудники полиции и служб безопасности, персонал гостиниц, видеооператоры и фотографы.

Мужчины чаще женщин работают во время новогодних каникул (23 и 12% соответственно). Среди россиян до 35 лет больше всего тех, кто проведёт праздники на рабочем месте (22%), а также поедет в гости (10%). Опрошенные в возрасте от 35 до 45 лет чаще тех, кто старше, и тех, кто моложе, планируют провести выходные дома (39%). Чем старше россияне, чем чаще они выбирают поездку по России (среди граждан до 35 лет таких 2%, а среди тех, кто старше 45 лет, — 5%).

Время проведения опроса: 12—19 ноября 2024 года.