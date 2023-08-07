3 из 4 россиян поддерживают решение президента пересадить чиновников на отечественные автомобили
Владимир Путин, Президент РФ, высказался за то, чтобы пересадить госслужащих на автомобили российского производства. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил, как к подобному предложению относятся россияне. В опросе приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.
Идею о том, что чиновники должны пересесть с иномарок на отечественные авто поддержали 77% россиян. «Пусть развивают российский автопром»; «Мы тоже можем строить, сама сборка и комплектация достойного качества»; «Если будет государственный заказ на обслуживание этих отечественных машин, то, думаю, это хорошая мера», — комментируют респонденты. Чаще остальных за инициативу президента выступают респонденты старше 45 лет (83%).
Против подобного предложения высказались 11%: «Существуют более актуальные вопросы, требующие оперативного решения»; «Была бы рада, если бы наш автопром заработал так, чтобы люди его сами бы выбирали. А то звучит так, как будто бы это наказание такое».
Недавно «SuperJob» проводил похожий опрос: председатель Госдумы Вячеслав Володин предлагал пересадить депутатов на отечественные автомобили. Уровень поддержки инициативы среди россиян составил 75%.
Время проведения опроса: 3—4 августа 2023 года.