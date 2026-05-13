3 из 4 россиян поддерживают высокие штрафы за выброс мусора из машин

3 из 4 россиян поддерживают жёсткие штрафы за выброс мусора из окна автомобиля. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Согласно КоАП РФ, за выброс мусора из автомобиля гражданам грозит штраф до 15 тысяч рублей, а юрлицам — до 50 тысяч. 76% россиян положительно относятся к таким мерам. Против высказались лишь 9%, а 15% затруднились с ответом.

Женщины активнее поддерживают борьбу с нечистоплотными водителями — 79% против 73% среди мужчин. Мужчины же чаще занимают отрицательную позицию: 12% против 6% среди женщин («Мусор выбрасывают из-за отсутствия организации сбора, сортировки, переработки и утилизации»; «ГАИ и Росгвардия должны пресекать выброс мусора из автомобиля»; «Подобные правонарушения должны фиксироваться камерами»).

Интересно, что водители поддерживают подобные меры чуть чаще пешеходов (77 и 72% соответственно).

Время проведения опроса: 15—30 апреля 2026 года.