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Мурманская область. Арктика (16+)23.05.22 18:00

3 из 4 сотрудников не против систем офисного видеонаблюдения

Видеонаблюдение стало обыденностью российской офисной жизни: сегодня камеры установлены в офисах 61% компаний. При этом сотрудники стали чаще видеть в этом преимущества. К такому заключению пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 500 менеджеров по персоналу и 1600 сотрудников офисов, где работают камеры наблюдения.

С недавних пор у работодателей есть полное право вести видео- или аудиозапись в своих офисах и на производственных площадках: в новой редакции Трудового кодекса это объясняется контролем за безопасностью работ. Сегодня камеры видеонаблюдения установлены в 6 из 10 российских компаний (61%). За 9 лет, прошедших с момента проведения аналогичного исследования «SuperJob», число работодателей, ведущих видеонаблюдение в офисах, увеличилось в 1,5 раза. На сегодняшний день видеокамер нет лишь в 35% организаций.

Только каждый пятый сотрудник, работающий под камерой, относится к этому отрицательно (19%): по мнению опрошенных, видеонаблюдение нарушает их права, создает неудобства и дискомфорт. Такую точку зрения заметно чаще разделяет старшее поколение: среди опрошенных старше 45 лет к наличию камер негативно относится 21%, тогда как среди россиян до 34 лет — только 14%. Плюсы в видеонаблюдении видят 28% респондентов: «Многие спорные ситуации легко разрешаются, если есть камеры»; «Так безопаснее». Почти каждому второму респонденту (47%) все равно, есть ли у него на работе камеры.

По сравнению с 2013 годом россияне стали чуть лучше относиться к видеонаблюдению в офисах. Число тех, кто положительно относится к офисным системам видеонаблюдения, возросло на 5 процентных пунктов.

 

 

 

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