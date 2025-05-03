3 мая на территории мемориального комплекса «Долина Славы» состоятся памятные мероприятия, посвящённые 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Жителей Мурманской области приглашают присоединиться к торжественным событиям.

Жителей Мурманской области приглашают присоединиться к торжественным событиям.

Ограничения движения транспорта: с 10.00 до 17.30 будет полностью закрыт участок 1456-1458 км автодороги Р-21 «Кола»; с 8.00 до 18.30 грузовым транспортным средствам запрещено движение на участке 1429-1471 км.

Просим участников заранее планировать маршрут и учитывать временные изменения в движении транспорта. Заранее приносим извинения за возможные неудобства.

Инфографика: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457282827%2Fwall-139605315_29893