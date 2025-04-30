3 мая в Мончегорске планируют провести субботник

В городе металлургов 3 мая пройдёт традиционный общегородской субботник. Администрация Мончегорска приглашает всех неравнодушных жителей присоединиться к уборке общегородских территорий.

Приводить в порядок будут три локации: просп. Металлургов, Аллею трудовой доблести и просп. Ленина

Участников мероприятия ждут в 10.00 за зданием администрации у входа в гараж. Всем желающим рекомендуют быть в непромокаемой обуви и взять с собой перчатки.

Администрация предупреждает, что из-за плохих погодных условий, возможен перенос мероприятия.

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/525009/#&gid=1&pid=1