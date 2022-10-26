3 млн рублей власти Кировска направят на ремонт центральной библиотеки и на подготовку трасс лыжного комплекса «Тирвас»

Кировск вошёл в число лидеров и получил грант в размере 3 млн рублей по результатам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления региона за 2021 год.

— Мы планируем потратить грант на ремонтные работы в центральной библиотеке и на подготовку трасс лыжного комплекса «Тирвас». Большая часть средств пойдёт на ремонт библиотеки, — сообщил глава администрации Кировска Юрий Кузин.

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457266715%2Falbum-148376343_00%2Frev