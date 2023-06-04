3% мурманчан собираются брать или уже взяли кредит на летний отпуск

Чаще других займы на отпуск в финансовых организациях берёт старшее поколение. К такому выводу пришли эксперты в опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения в городе, уходящего в отпуск этим летом.

Взять кредит на летний отпуск планируют 3 из 100 мурманчан (3%). Причём чаще всего заем ради отдыха оформляют опрошенные старше 45 лет (7%). По их мнению, финансовые сложности не должны препятствовать отдыху: «Перемены положительно сказываются на качестве работы и отношении к жизни». Однако большинство опрошенных (82%) против такого подхода: «Кто берёт кредит на отпуск?! Нет денег — сиди дома».

Противников «отпускных» кредитов больше среди мужчин, чем среди женщин (94% против 85% соответственно). Те, кто планирует провести отпуск за границей, чаще других отказываются влезать в долги ради отдыха (96%).

Время проведения опроса: 11—30 мая 2023 года.