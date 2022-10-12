3 мурманских проекта получат финансирование по итогам инвестиционной сессии от Росмолодёжь.Бизнес

Трое молодых предпринимателей из Мурманской области получат средства на реализацию своих проектов по итогам Инвестиционной сессии от Росмолодёжь.Бизнес. Мероприятие состоялось при поддержке регионального комитета молодёжной политики.

В рамках встречи 22 предпринимателя в возрасте от 14 до 35 лет презентовали свои наработки экспертам и инвесторам: представителям деловых кругов региона, общественным деятелям и представителям инвестиционного сообщества. В числе представленных проектов – платформа, соединяющая молодых дизайнеров и стартапы, организация прогулок на мотобуксировщике, строительство многофункционального спортивно-оздоровительного центра и другие.

По итогам экспертная комиссия поддержала проекты троих участников, денежные призы предоставлены инвестиционным фондом «ISLA»: 1 место – проект Константина Базанова «Первый крытый футбольный манеж на Кольском полуострове»; 2 место – создание детского спортивно-развлекательного центра, автор проекта – Святослав Ширвель; 3 место – развитие франшизы сети розничных магазинов «Азия-маркет», Эльдар Яфаров.

После презентаций участники общались с экспертами в формате нетворкинга и задавали им вопросы о дальнейшем развитии своего дела. Конкурсанты и инвесторы обменялись контактами для дальнейшего обсуждения проектов и оформления предложений по финансовым вложениям.

Проект «Инвестиционные сессии» реализуется треком Росмолодёжь.Бизнес Федерального агентства по делам молодёжи в 30 городах России. В ходе очных мероприятий эксперты заслушают выступления более 600 команд.

В прошлом месяце участники проекта прошли дистанционное обучение навыку публичных выступлений.

«Такие мероприятия позволяют грамотно «продавать» свою идею, дают массу полезных знакомств и главное — шанс найти инвестора для реализации проекта. «Инвестиционные сессии» особенно важны сейчас, в эпоху новой экономической реальности, ведь освободившиеся ниши необходимо оперативно заполнять. Здесь молодому поколению помогают получить навыки и ресурсы, необходимые для начала своего дела, и стартовать уже сейчас. Впоследствии молодые бизнесы будут создавать рабочие места, и выводить свой регион на качественно новый уровень развития», — сказал руководитель трека Росмолодёжь.Бизнес Алексей Рвачёв.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, до середины ноября инвесторов приглашают принять участие в мероприятиях проекта. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте проекта https://investmentsession.ru/. Основное требование – не менее 3 лет предпринимательского опыта.

Фото: https://gov-murman.ru