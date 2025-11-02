С любовью к братьям нашим меньшим: кота Наруто приютили в полицейском участке Чили, а саудовский инженер построил дом-улейДлинные выходные в ноябре: каждый девятый планирует продлить отдых
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)02.11.25 09:00

3 ноября в Мурманске стартует XVII Международный кинофестиваль «Северный характер»

С 3 по 9 ноября в Мурманске пройдёт XVII Международный кинофестиваль «Северный характер». Тема этого года — «Линия жизни». В конкурсной программе будут представлены фильмы различных жанров, которые в основном сняты на севере, охватывающие широкий спектр тем: от истории до сегодняшнего дня, от поиска смысла до выбора героями своего места в жизни. Особое место в конкурсной программе фестиваля займут работы, посвященные 500-летию истории освоения Россией Северного морского пути.

На кинофестиваль поступило более 400 заявок, из которых отобрано 70 кинолент из 15 стран: России, Португалии, Индии, Германии, Казахстана, Боснии и Герцеговины, Ирана, Узбекистана, Армении, Кыргызстана, Латвии, Азербайджана, Мексики, Швеции и Белоруссии.

В конкурсную программу вошли 12 полнометражных фильмов, 11 документальных фильмов до 90 минут, 15 документальных до 60 минут, 14 анимационных фильмов, три сериала и 15 короткометражных фильмов до 30 минут. Ещё 19 фильмов будет показано вне конкурсной программы.

Фильмом открытия станет документальный альманах «Дельные люди. Арктика», героев которого объединяет неукротимое желание созидать и менять жизнь в Мурманской области к лучшему. Герои новелл фильма – известный бренд-шеф из Заполярного Андрей Чернышев, молодые женщины, решившие построить сап-станцию в Ловозерских тундрах Мария Москаленко и Екатерина Коровина, семья Лобынцевых из Североморска, взявшая Арктический гектар на создание своего туристического проекта, и Бурковы, братья-мореходы из Териберки, организаторы рыбалки в Баренцевом море.

Фильм закрытия фестиваля — полнометражная картина из Кыргызстана «Рай под ногами матерей», рассказывающая историю о силе любви и человеческой доброте.

Председателем жюри в этом году станет известный кинорежиссер, сценарист и продюсер Николай Хомерики, чьи фильмы отмечены призами на международных кинофестивалях, в том числе Каннском кинофестивале и «Кинотавре».

Все полнометражные фильмы можно будет посмотреть в кинотеатре «Мираж Синема» в ТЦ «Мурманск Молл». Короткометражные, документальные, анимационные и внеконкурсные фильмы будут показаны на 15 площадках города, в том числе в Центре современного искусства «СОПКИ.21А», Мурманском доме кино, Центре управления регионом, областной научной библиотеке и других учреждениях культуры региона. Традиционно в Контейнер -холле пройдут уличные показы под открытым небом.

В рамках кинофестиваля состоится конкурс молодежных проектов «Киношторм», а также мастер-классы кинорежиссеров, презентации телевизионных и кинопроектов и большая культурная программа.

Итоги конкурса будут объявлены на церемонии награждения победителей фестиваля 8 ноября в Мурманске. Вход на все мероприятия кинофестиваля свободный.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Фонда президентских грантов и правительства Мурманской области. Организаторы: продюсерский центр «Северный Характер», кинокомпания «Арт Медиа Сервис». Подробности — на сайте события

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556320/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Российскому бизнесу потребовалось более 259 тысячи рекламщиков, в некоторых вакансиях зарплата доходит до 1 млн рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

Ira89
30.10.25 14:57
Как-то странно всё это! Сомнительно, чтобы с такой мелочёвкой северяне обращались к президенту.
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис провёл личный приём граждан по поручению Президента РФ
Светлана Леонидовна
26.10.25 16:48
Живу на Старостина, 11/ с 1991г, с ужасом ожидаю строительство пресловутого ФОКа. Смотрела в окна на зеленый массив под окном, выросший на бывшей стройке, но его уже снесли. Надеялась, что на этом мес
Комментарий к новости:Планы строительства в Мурманске на пустыре около улицы Старостина физкультурно-оздоровительного комплекса нравятся не всем горожанам
Константин
26.10.25 13:28
Много разговоров и статей, видимость удачной реализации нацпроекта, по факту ничего не работает. Кто ни будь лично из вас пробовал на себе этот нацпроект? На портале «Работа России» одна вакансия в М
Комментарий к новости:Кадровый консультант помогает: в 2025 году в стране вступил в силу национальный проект «Кадры»
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире16:00«К солнцу». Юбилейный концерт Валерии в Crocus City Hall '2018 (16+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)ФАС распорядилась: тарифы на электроэнергию в 2026 году проиндексировать с 1 октября-PRO Валюту (16+)В Мурманске аллею Полярной дивизии украсили «Огненные картины»-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС успешно завершилась полномасштабная партнёрская проверка ВАО АЭС-PRO ЖКХ (18+)ФАС распорядилась: тарифы на электроэнергию в 2026 году проиндексировать с 1 октября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»