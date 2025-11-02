3 ноября в Мурманске стартует XVII Международный кинофестиваль «Северный характер»

С 3 по 9 ноября в Мурманске пройдёт XVII Международный кинофестиваль «Северный характер». Тема этого года — «Линия жизни». В конкурсной программе будут представлены фильмы различных жанров, которые в основном сняты на севере, охватывающие широкий спектр тем: от истории до сегодняшнего дня, от поиска смысла до выбора героями своего места в жизни. Особое место в конкурсной программе фестиваля займут работы, посвященные 500-летию истории освоения Россией Северного морского пути.

На кинофестиваль поступило более 400 заявок, из которых отобрано 70 кинолент из 15 стран: России, Португалии, Индии, Германии, Казахстана, Боснии и Герцеговины, Ирана, Узбекистана, Армении, Кыргызстана, Латвии, Азербайджана, Мексики, Швеции и Белоруссии.

В конкурсную программу вошли 12 полнометражных фильмов, 11 документальных фильмов до 90 минут, 15 документальных до 60 минут, 14 анимационных фильмов, три сериала и 15 короткометражных фильмов до 30 минут. Ещё 19 фильмов будет показано вне конкурсной программы.

Фильмом открытия станет документальный альманах «Дельные люди. Арктика», героев которого объединяет неукротимое желание созидать и менять жизнь в Мурманской области к лучшему. Герои новелл фильма – известный бренд-шеф из Заполярного Андрей Чернышев, молодые женщины, решившие построить сап-станцию в Ловозерских тундрах Мария Москаленко и Екатерина Коровина, семья Лобынцевых из Североморска, взявшая Арктический гектар на создание своего туристического проекта, и Бурковы, братья-мореходы из Териберки, организаторы рыбалки в Баренцевом море.

Фильм закрытия фестиваля — полнометражная картина из Кыргызстана «Рай под ногами матерей», рассказывающая историю о силе любви и человеческой доброте.

Председателем жюри в этом году станет известный кинорежиссер, сценарист и продюсер Николай Хомерики, чьи фильмы отмечены призами на международных кинофестивалях, в том числе Каннском кинофестивале и «Кинотавре».

Все полнометражные фильмы можно будет посмотреть в кинотеатре «Мираж Синема» в ТЦ «Мурманск Молл». Короткометражные, документальные, анимационные и внеконкурсные фильмы будут показаны на 15 площадках города, в том числе в Центре современного искусства «СОПКИ.21А», Мурманском доме кино, Центре управления регионом, областной научной библиотеке и других учреждениях культуры региона. Традиционно в Контейнер -холле пройдут уличные показы под открытым небом.

В рамках кинофестиваля состоится конкурс молодежных проектов «Киношторм», а также мастер-классы кинорежиссеров, презентации телевизионных и кинопроектов и большая культурная программа.

Итоги конкурса будут объявлены на церемонии награждения победителей фестиваля 8 ноября в Мурманске. Вход на все мероприятия кинофестиваля свободный.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Фонда президентских грантов и правительства Мурманской области. Организаторы: продюсерский центр «Северный Характер», кинокомпания «Арт Медиа Сервис». Подробности — на сайте события.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556320/#&gid=1&pid=1