3 октября в Коле и Мурманске временно ограничат движение транспорта в связи с проведением мероприятий ко Дню города

3 октября на ряде улиц Колы и Мурманска будет временно ограничено движение транспорта в связи с проведением традиционного легкоатлетического пробега, посвященного празднованию 105-летия столицы Кольского Заполярья, автомотопробега и других мероприятий ко Дню города.

Ограничение на Советском проспекте в Коле будет действовать с 10.00 до 11.30.

С 10.50 до 11.30 пройдёт XI автомотопробег «Кола – Мурманск». Движение транспорта будет ограничено по маршруту: г. Кола (ТЦ «Магнит») – проспект Кольский – проспект Ленина (до ул. Карла Маркса).

85-й традиционный легкоатлетический пробег «Кола – Мурманск» состоится с 11.00 до 12.30. На это время движение транспорта ограничат по маршруту: г. Кола (ТЦ «Магнит») – проспект Кольский – проспект Ленина (до памятника Герою Советского Союза Анатолию Бредову).

Кроме того, с 11.00 до 12.30 пройдут спортивные мероприятия на участке дороги по проспекту Ленина, движение транспорта будет ограничено от здания Детской театральной школы (пр. Ленина, 16) до улицы Академика Книповича.

Движение транспорта будет открыто по мере освобождения проезжей части дороги участниками спортивных мероприятий.

Кроме того, будет запрещено движение транспорта, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца, в Мурманске:

- по ул. Профсоюзов, от ул. Пушкинской до ул. Коминтерна, с 00 до 23 часов 3 октября;

- по ул. Воровского, от просп. Ленина до дома №13 по ул. Воровского, с 00 часов 2 октября до 23 часов 4 октября;

- по просп. Ленина, от ул. Академика Книповича до ул. Карла Маркса, с 00 до 23 часов 3 октября;

- по ул. Ленинградской, от ул. Профсоюзов до дома №5 по ул. Коминтерна, с 00 до 23 часов 3 октября;

- по ул. Ленинградской, от дома №5 по ул. Коминтерна до ул. Комсомольской, с 00 до 23 часов 3 октября, за исключением общественного транспорта, двигающегося по установленным маршрутам;

- на площади перед зданием ОАО «ГДЦ «Меридиан» с 00 до 23 часов 3 октября;

- по ул. Воровского, от просп. Ленина до ул. Коминтерна, с 00 до 23 часов 3 октября;

- по ул. Пушкинской, от ул. Профсоюзов до ул. Воровского, с 00 до 23 часов 3 октября;

- по ул. Заводской района Росляково, от Североморского шоссе до ул. Школьной, с 00 до 21 часа 9 октября.

Автолюбителей просят заранее планировать альтернативный маршрут движения.