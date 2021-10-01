3 октября в Коле и Мурманске временно ограничат движение транспорта в связи с проведением мероприятий ко Дню городаВ Мурманске вдоль домов №№60-68 по Кольскому проспекту перекрыто движение
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)01.10.21 09:30

3 октября в Коле и Мурманске временно ограничат движение транспорта в связи с проведением мероприятий ко Дню города

3 октября на ряде улиц Колы и Мурманска будет временно ограничено движение транспорта в связи с проведением традиционного легкоатлетического пробега, посвященного празднованию 105-летия столицы Кольского Заполярья,  автомотопробега и других мероприятий ко Дню города.

Ограничение на Советском проспекте в Коле будет действовать с 10.00 до 11.30.

С 10.50 до 11.30 пройдёт XI автомотопробег «Кола – Мурманск». Движение транспорта будет ограничено по маршруту: г. Кола (ТЦ «Магнит») – проспект Кольский – проспект Ленина (до ул. Карла Маркса).

85-й традиционный легкоатлетический пробег «Кола – Мурманск» состоится с 11.00 до 12.30. На это время движение транспорта ограничат по маршруту: г. Кола (ТЦ «Магнит») – проспект Кольский – проспект Ленина (до памятника Герою Советского Союза Анатолию Бредову).

Кроме того, с 11.00 до 12.30 пройдут спортивные мероприятия на участке дороги по проспекту Ленина, движение транспорта будет ограничено от здания Детской театральной школы (пр. Ленина, 16) до улицы Академика Книповича.

Движение транспорта будет открыто по мере освобождения проезжей части дороги участниками спортивных мероприятий.

Кроме того, будет запрещено движение транспорта, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца, в Мурманске:

- по ул. Профсоюзов, от ул. Пушкинской до ул. Коминтерна, с 00 до 23 часов 3 октября;

- по ул. Воровского, от просп. Ленина до дома №13 по ул. Воровского, с 00 часов 2 октября до 23 часов 4 октября;

- по просп. Ленина, от ул. Академика Книповича до ул. Карла Маркса, с 00 до 23 часов 3 октября;

- по ул. Ленинградской, от ул. Профсоюзов до дома №5 по ул. Коминтерна, с 00 до 23 часов 3 октября;

- по ул. Ленинградской, от дома №5 по ул. Коминтерна до ул. Комсомольской, с 00 до 23 часов 3 октября, за исключением общественного транспорта, двигающегося по установленным маршрутам;

- на площади перед зданием ОАО «ГДЦ «Меридиан» с 00 до 23 часов 3 октября;

- по ул. Воровского, от просп. Ленина до ул. Коминтерна, с 00 до 23 часов 3 октября;

- по ул. Пушкинской, от ул. Профсоюзов до ул. Воровского, с 00 до 23 часов 3 октября;

- по ул. Заводской района Росляково, от Североморского шоссе до ул. Школьной, с 00 до 21 часа 9 октября.

Автолюбителей просят заранее планировать альтернативный маршрут движения.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ НЕ ПРОСТИТ ПОСПЕШНОСТИ
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

VJhzxjrR
01.10.21 10:09
Фото к сообщению подобрано правильное: и подохнуть не дают, и радоваться нечему!
Комментарий к новости:Правительство предлагает поднять МРОТ в 2022 году на 6,4%
Yfnfkmz
23.09.21 12:30
«Волнительно»/«волнительный» - употребляется только в разговорном стиле
Комментарий к новости:Зачем мурманские метеорологи 80 лет запускают в небо шары?
Елена
21.09.21 18:12
Было бы интересно узнать, по каким критериям выбирались старшеклассники для участия в оперативном совещании?
Комментарий к новости:Трое старшеклассников из Заполярья провели рабочий день с губернатором
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах региона продолжается сезонное снижение цен на морковь, репчатый лук, яблоки, свежую белокочанную капусту, картофель-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 26 копеек, евро – на 15 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС в третьем квартале 2021 года выработала 2 млрд кВтч-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 1 октября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Правительство предлагает поднять МРОТ в 2022 году на 6,4%
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика