3 сентября стартует фестиваль «Том Сойер Фест» в Мурманской области

С 3 по 10 сентября в посёлке Мурмаши пройдёт второй по счету «Том Сойер Фест». В этом году местные жители и волонтёры со всей страны снова будут работать у здания бывшей гостиницы «Русалочка». Проект реализуется при участии Фонда президентских грантов. Организатор - Единый волонтёрский центр Мурманской области.

Цель всероссийского фестиваля - восстановление исторической среды силами активистов. По всей стране новую жизнь уже получили десятки деревянных домов.

В Мурманске волонтёры хотят восстановить уникальное деревянное строение. Оно было возведено в середине 30-х годов прошлого века одновременно с Нижнетуломской гидроэлектростанцией. В последние десятилетия здание не использовалось и постепенно приходило в упадок. Волонтёры решили это изменить.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в этом году параллельно с восстановительными работами в Мурмашах пройдут лекции и мастер-классы для всех желающих. Специалисты расскажут о том, как сохранять старые деревянные наличники, реставрировать элементы надомного декора, привлекать волонтеров и благотворителей к работе и многое другое. Специальные гости - организаторы первого фестиваля «Том Сойер Фест» из Самары. В дни открытия и закрытия - 3, 4 и 10 сентября, будет организована праздничная программа.

Принять участие в «Том Сойер Фест» могут все желающие (дети при сопровождении родителей). С подробной программой фестиваля, информацией, как принять участие в работах и мастер-классах можно ознакомиться в группе фестиваля в сети «ВКонтакте».

Фото: https://vk.com/tsfmurmansk