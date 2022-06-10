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Мурманская область. Арктика (16+)10.06.22 12:30

3 стобалльника по химии и 3 – по литературе: в Мурманской области стали известны первые результаты ЕГЭ

8 июня в регионе опубликованы первые результаты ЕГЭ-2022. По географии, химии и литературе большинство участников получили результаты, достаточные для поступления в вузы Российской Федерации.

В этом году ЕГЭ впервые проводится на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС), которые установили новые подходы к общему образованию. Теперь важно не просто заучить факты, даты, формулы, но и уметь применить их на практике.

В 2022 году 11 класс окончили ребята, обучавшиеся по новым образовательным стандартам с 1 класса. Именно поэтому контрольные измерительные материалы этого года претерпели определенные изменения. Проверяемое содержание по предметам не изменилось, однако акцент сделан на задания, требующие продемонстрировать навыки анализа различной информации, умение рассуждать и аргументировать свою точку зрения, использовать предметные знания для решения практических задач и применять обширные универсальные умения, необходимые для продолжения образования по любым специальностям в вузах.

Результаты первого экзаменационного дня: 3 стобалльника по химии и 3 – по литературе. Высокие баллы в диапазоне от 81 до 100 получили в Заполярье по химии 22% участников, по литературе – 12%. При этом значительно снизилось число не справившихся с экзаменационными заданиями.

Среди результатов ЕГЭ по географии нет максимального балла. Минимальный порог преодолели все.

«Главная цель ЕГЭ – дать возможность каждому получить независимую оценку знаний, выстроить профессиональную образовательную траекторию. За высокими достижениями – огромная работа выпускников и учителей», - подчеркнула Диана Кузнецова, министр образования и науки региона, поздравив участников с высокими баллами.

Министерство образования и науки Мурманской области напоминает, что основной период ЕГЭ завершится 2 июля.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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