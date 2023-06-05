3 тысячи кубометров мусора вывезли с территорий муниципалитетов за прошедшую неделю

Качество содержания территорий муниципальных образований традиционно обсудили в рамках повестки оперативного совещания. О ходе уборочной кампании доложил министр энергетики и ЖКХ Александр Кобытев.

За прошедшую неделю в уборке улично-дорожной сети и придомовых территорий было задействовано 249 единиц техники, 476 дорожных рабочих, 2379 сотрудников управляющих организаций.

Александр Кобытев подчеркнул, что только в городе Мурманске ежедневно на линии выходят более 100 коммунальных машин.

В дополнение к текущей деятельности, в муниципалитетах проходит ряд мероприятий. Так, в Оленегорске закончился месячник по санитарной уборке общественных территорий. Участие приняли более тысячи человек, собрано более 400 кубометров мусора.

Более 200 волонтёров очистили Териберку в ходе экологического субботника. В Апатитах очищено 13 территорий, вывезено порядка 50 кубометров мусора.

В Апатитах с участием регоператора прошла масштабная акция по вывозу крупногабаритных отходов, строительного мусора и веток с контейнерных площадок. Мероприятия по вывозу крупногабаритных отходов также организовали Кольский и Ловозерский районы. В Терском районе начался покос травы.

Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, общий объём вывезенного мусора составил 3 тысячи кубометров.

Из 938 заданий на уборку территорий, созданных в региональной системе мониторинга (СМУТ) за неделю, на 100 % выполнены 847.

Отдельно глава профильного ведомства подчеркнул, что сотрудниками Минэнерго и ЖКХ продолжаются выездные контрольные мероприятия.

31 мая проведены проверки в Оленегорске, Мончегорске, Ковдоре, населенном пункте Ёнский. Состояние муниципальных образований оценивается как удовлетворительное. Незначительные замечания направлены в администрации для оперативного устранения.

Фото: https://gov-murman.ru