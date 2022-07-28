30% - вице-губернатор Мария Гаврилова провела мониторинг реализации проектов по благоустройству в Оленегорске

Вице-губернатор, министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова проверила, как ведутся строительно-монтажные работы на общественных и дворовых территориях в Оленегорске.

Комиссия, в составе которой были специалисты регионального министерства и муниципальной администрации, побывала в скверах «Надежда» и «Космонавтики» (проект-победитель Всероссийского конкурса, реализованный в 2021 году).

На территории сквера «Надежда» демонтировано асфальтобетонное покрытие, подготовлен грунт под устройство подстилающих слоёв покрытия и бордюрных камней, монтируется бордюрный камень, на объект завезены инертные материалы и тротуарная плитка, малые архитектурные формы заказаны. Техническая готовность объекта составляет 30 процентов.

Как сообщает Министерство градостроительства и благоустройства, ремонт дворов ведётся по всем адресам. На дворовых территориях домов 46 и 48 по ул. Строительная установлены бордюры, тротуар и участок проезжей части готовы к укладке асфальтобетонного покрытия. На дворовой территории дома 12 по ул. Пионерская завершаются демонтажные работы и продолжаются работы по отсыпке подстилающих слоёв основания, установке бордюрного камня. Объём выполненных работ на данных объектах составляет 30 процентов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/