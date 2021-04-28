30 апреля Мурманск примет масштабную агитационно-пропагандистскую акцию «Мы – армия страны. Мы – армия народа»

30 апреля в Мурманске состоится масштабная агитационно-пропагандистская акция «Мы – армия страны. Мы – армия народа» с использованием агитационного поезда. Её участниками станут ученики общеобразовательных организаций города и представители регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Мурманской области.

Проведение акции обсудили участники организационного комитета под председательством заместителя губернатора Елены Дягилевой.

«В связи с действующими ограничениями принято решение определить количество посетителей агитационного поезда – не более 50 человек в час, и провести акцию для обучающихся Мурманской области, – отметила Елена Дягилева. – Мы понимаем, что агитационный поезд и подобные мероприятия вызывают живой интерес у жителей и гостей Мурманска всех возрастов, по этой причине будем работать над тем, чтобы они обязательно проходили у нас в будущем».

Торжественная программа начнётся на Привокзальной площади, где будет организован концерт военного оркестра Северного флота, встреча эшелона, торжественный митинг, а также экскурсии. Организованные группы обучающихся начнут посещение поезда в 13.00, а с 15.00 до 16.00 будет разрешено свободное посещение. В одном вагоне одновременно смогут находиться не более 20 человек.

В рамках акции с 9.00 30 апреля на Ленинградской улице в Мурманске будет размещена выставка военной техники, мобильный пункт отбора граждан на военную службу по контракту, торговые точки АО «Военторг», а также развернута работа полевой кухни. В 12.30 начнётся церемония принятия учащихся Североморска в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». С 13.00 запланировано проведение концертной программы ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота и творческих коллективов области.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, масштабная агитационно-пропагандистская акция «Мы – армия страны. Мы – армия народа» стартовала на Киевском вокзале в Москве 25 апреля. Она завершится, пройдя все военные округа, 27 июня в парке «Патриот» Московской области. На железнодорожных станциях по маршруту следования агитпоезда участники экскурсии смогут увидеть исторический вагон с внутренним экспозиционным пространством по аналогии с музейным комплексом «Дорога памяти», в котором будет представлена возможность просмотра и загрузки сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, а также другие тематические вагоны, в частности, посвященные борьбе с COVID-19, новейшим достижениям современной армии и другие.