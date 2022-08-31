30 августа более 3300 жителей Поморья побывали на борту большого десантного корабля «Иван Грен» в Архангельске

Агитационная акция Министерства обороны России «Сила в правде», начавшаяся в Архангельске 28 августа вместе с прибытием большого десантного корабля «Иван Грен», продолжает привлекать жителей Поморья к месту стоянки БДК Северного флота.

Посещение новейшего российского десантного корабля, знакомство с выставкой техники и вооружения, современным вооружением береговых войск Северного, общение с его военнослужащими - это то, что вызывает живой интерес у жителей Архангельской области.

Только за 30 августа десантный корабль Северного флота посетили с экскурсией более 3300 жителей Поморья. А всего за время пребывания в Архангельске на «Иване Грене» уде побывало более 7 тысяч человек.

Североморцы рассказывают гостям о подвигах российских военнослужащих на Донбассе и Украине, уникальных артефактах периода Великой Отечественной войны в Заполярье, современном вооружении береговых войск, надводных кораблей и подводных лодок Военно-Морского Флота России, а также об истории большого десантного корабля «Иван Грен», его основных технических характеристиках и боевых возможностях.

Большой десантный корабль «Иван Грен» будет открыт для посещения на причале №149 морского-речного вокзала Архангельска ещё в течение завтрашнего дня – 31 августа.

Затем корабль Северного флота возьмёт курс на архипелаг Новая Земля, где акция Министерства обороны России «Сила в Правде» будет продолжена, сообщает пресс-служба СФ.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12436308@egNews