30 августа на 92-м году жизни скончался Михаил Сергеевич Горбачёв

Последний генеральный секретарь ЦК КПСС, первый и единственный президент СССР Михаил Горбачёв скончался во вторник, 30 августа, вечером на 92-м году жизни.

Михаил Горбачёв почти всё последнее время находился в медучреждении, он получил паллиативную помощь, рассказал РИА «Новости» источник в его окружении. «Он уже почти все последнее время проводил в палате в больнице, где ему оказывали паллиативную помощь», - сказал собеседник агентства.

В ЦКБ отметили, что политик скончался «после тяжёлой и продолжительной болезни».

По данным агентства, Горбачёва похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с супругой Раисой Максимовной (1932-1999). Дату похорон определит семья покойного.

Михаил Сергеевич Горбачёв родился 2 марта 1931 года в селе Привольное Красногвардейского района Ставропольского края.

В 1955 году окончил юридический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, в 1967-м - заочное отделение Ставропольского сельскохозяйственного института (сейчас Ставропольский государственный аграрный университет) с присвоением квалификации «агроном-экономист».

В 1961 году Горбачёв был избран делегатом XXII съезда КПСС. Также избирался делегатом XXIV (1971) и всех последующих (1976, 1981, 1986, 1990) съездов партии.

В 1970-1989 годах - депутат Верховного Совета СССР (ВС) VIII-XI созывов. 1 октября 1988-го был избран председателем президиума Верховного Совета СССР (пост упразднен согласно изменениям в Конституции СССР от 1 декабря 1988 г.). 25 мая 1989 г. на I съезде народных депутатов СССР избран председателем Верховного Совета СССР.

Михаил Горбачёв 11 марта 1985 года занял пост генсека ЦК КПСС, став последним руководителем СССР в истории. В марте 1990 года на внеочередном третьем Съезде народных депутатов СССР он был избран первым и последним президентом Советского Союза. Покинул должность в конце декабря 1991 года в связи с распадом СССР.