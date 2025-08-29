ОПАСНОСТИ ДОЛГОВ В МИКРОЗАЙМАХ: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ЗАЁМЩИКАМВ Мурманской области действуют уникальные меры поддержки для работников системы образования и науки
30 августа в Никеле состоится пятый фестиваль «Gastro Industry Fest»

В субботу в Никеле пройдёт пятый фестиваль «Gastro Industry Fest». Одно из ярких летних событий Заполярья, посвящённое Дню шахтёра, соберёт гостей на Площади металлургов. Хедлайнерами праздника станут группы «Дискотека авария», «7Б» и «Маша и Медведи».

Организаторами фестиваля выступает АНО «Центр социальных проектов Печенгского района «Вторая школа» при поддержке компании «Норникель» и администрации Печенгского муниципального округа.

«Gastro Industry Fest» давно стал визитной карточкой Никеля. Этот год объединил сразу пять значимых событий: 5 лет самому фестивалю «Gastro Industry Fest», 90 лет компании «Норникель», 80 лет Никелю, профессиональный праздник – День шахтёра и 80 лет со Дня Великой Победы.

«Gastro Industry Fest» – это способ сказать спасибо шахтёрам, горнякам и всем сотрудникам горнодобывающей отрасли. Горняки – это истинное сердце и несокрушимый дух нашего края. Их труд, часто невидимый, но колоссальный по своей значимости, подарил нам тепло, свет и саму основу для жизни и развития в Заполярье. Здесь, на стыке индустриального наследия, арктической гастрономии и современной культуры, мы не только чтим прошлое, но и закладываем фундамент будущего. Фестиваль оживляет традиции, открывает Никель для туристов как уникальный промышленно-туристический кластер и дает импульс для развития всего региона, показывая его мощь, гостеприимство и невероятный творческий потенциал. Это мост между поколениями, отраслями и людьми, объединенными любовью к Северу», – отметил Денис Мальцев, заместитель начальника отдела маркетинга и продвижения комитета по туризму Мурманской области. 

В программе фестиваля –  много уникальных событий. Петербургский уличный театр представит интерактивный спектакль «Никель и космос», где актеры будут взаимодействовать с гостями, создавая атмосферу «космического сплава». Также запланировано шоу пожарных – зрелищная демонстрация важности и опасности работы спасателей, эстафеты и возможность сделать фото на настоящей пожарной технике.

Для ценителей гастронаправления запланированы мастер-классы от шеф-поваров – участников фестивалей арктической кухни в Мурманской области и авторов федерального проекта «Гастрономическая карта России». Гости фестиваля смогут попробовать оленину в квасной глазури, гребешок на подушке из брокколи с икрой синекорого палтуса, голубцы с крабом и икрой палтуса и множество других блюд. Также в рамках фестиваля состоится экспертный диалог, посвященный развитию малых городов и раскрытию их культурного потенциала через инновации и партнёрства.

Кульминацией праздника станет индустриальное шоу «Сердце Арктики». Проведёт фестиваль Антон Комолов – шоумен, актёр дубляжа, известный радио- и телеведущий. 

 

 

