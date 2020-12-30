30 декабря аэропорт «Мурманск» принял первый туристический чартерный рейс федерального туроператора «TUI Россия»

В Мурманской области стартовала первая чартерная программа, которую при поддержке Федерального агентства по туризму организовал туроператор «TUI Россия» совместно с региональным комитетом по туризму и местным туристическим сообществом в рамках проекта по развитию туризма в Арктике.

Туры «TUI Россия» на чартерных рейсах вызвали интерес у туристов, в результате загрузка бортов составила практически 100 процентов. Второй рейс в рамках программы «Новогодние приключения в Русской Арктике» прибудет в Мурманск 4 января.

«В целях выстраивания сотрудничества 27 августа 2020 года между правительством Мурманской области и туроператором «TUI» было подписано соглашение. Мы в сжатые сроки смогли отработать с Федеральным агентством по туризму, «TUI Россия» и местным предпринимательским сообществом запуск чартерной программы. И сегодня мы видим, как в непростой эпидемиологической обстановке мы можем принять организованные группы туристов в Русской Арктике – в Мурманской области с обязательным соблюдением всех рекомендаций для обеспечения безопасности», – отметил руководитель комитета по туризму Мурманской области Максим Бугаев.

Для гостей региона разработаны три оригинальных туристических пакета в разных ценовых категориях. Так, гости могут посетить Териберку, Североморск, Мурманск, Саамскую деревню и другие достопримечательности Кольского полуострова.

«Мы постарались создать для туристов путешествие в новогоднюю сказку с катанием на собачьих и оленьих упряжках, посещением знаковых мест Кольского полуострова, охотой за северным сиянием, – рассказала руководитель по связям с общественностью «TUI Россия» Ольга Иванова. – Надеемся, что туристам понравятся приключения в Русской Лапландии, которая является поистине уникальным арктическим регионом России».

Как сообщает региональный комитет по туризму, в ближайшее время федеральный туроператор совместно с комитетом начнёт проработку постановки чартерной программы в летнем сезоне в Мурманск.